الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء قائد سيارة رتش لسماع أقواله في مصرع طفل بالمنيب

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة باستدعاء قائد سيارة رتش لسماع أقواله في مصرع طفل أسفل المخلفات التي يقوم بإلقائها بصندوق قمامة في المنيب.

وقادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حل لغز العثور على طفل بجوار صندوق القمامة بمنطقة المنيب بالجيزة، حيث تبين أن أثناء اللهو مع شقيقه الصغير وآخرين فاختبأ منهم بجوار صندوق القمامة، وأثناء إلقاء قائد سيارة نقل أجولة رتش مخلفات سقطت على الطفل دون أن يراه أحد مما أسفر عن مصرعه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة الذى أكد أنه لم يره أحد أثناء إلقاء رتش مخلفات البناء.

كان المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة طفل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بجوار صندوق القمامة فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستدعى رجال المباحث والد المجني عليه وتعرف عليه واقر أن نجله تغيب خلال لهوه بصحبة شقيقه الأصغر.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أثناء اختباء الطفل بجوار صندوق القمامة من شقيقه الصغير وآخرين قام قائد سيارة نقل بإلقاء أجولة رتش مخلفات فسقط على الطفل دون أن يراه السائق مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أكد أنه لم يره الطفل إطلاقا أثناء إلقاء المخالفات.

الجيزة المنيب شرطة الجيزة

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