الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أجواء أول أيام العيد المبارك، اليوم الإثنين، ستكون طقسا مرتفع الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية وتكون الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري في حدود منتصف الثلاثينات حتى صباح ثانى أيام العيد الثلاثاء، ويكون ليل الإثنين حارا خاصة على القاهرة الكبرى ومناطق الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار اليوم على مناطق من السلوم ومطروح، قد تمتد خفيفة إلى مدينة الإسكندرية، في حين أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم الاثنين 34 درجة مئوية نهارا، و19 درجة ليلا.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يكون هنال نشاط للرياح اليوم الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

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