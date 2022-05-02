«العفاسى» يؤدى أنشودة «أول كلامى» عن عظمة مصر فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء

شارك المنشد الكويتي مشارى بن راشد العفاسى فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء فى مركز المنارة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى الشيخ العفاسى أنشودة "أول كلامى" عن عظمة الدولة المصرية.

وتقول كلمات الأنشودة:

وتقول كلمات الأنشودة: " ألف ما شاء الله محروسة و الله

كده يا أم تاريخ البشرية

ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه

كده يا أم تاريخ البشرية

تالت كلامي في مصر الأبية

دي من بهاها سموها بهية

في وصفها لو كان عليا

كيف ابن مالك أكتب الألفية

ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه

كده يا أم تاريخ البشرية

مصر يا جميلة روح و صورة

مصر يا كنانة يا منصورة

مصر يا جوا الكتاب مذكورة

مصر يا جميلة روح وصورة



مصر يا كنانة يا منصورة

مصر يا جوا الكتاب مذكورة

ادي نهر النيل على أرضها ساجد

ويا العباد اللي جوا المساجد

بدعي لها و ربي سامع و شاهد

يحميها من عين الحسود الحاسد

ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه

كده يا أم تاريخ البشرية

من نيلها اللي بيشرب يعاود

و بأهلها كرم لكل وافد

يسر يارب لأهلها وساعد

عليك يارب يترك المقاصد

مصر يا جميلة روح و صورة

مصر يا كنانة يا منصورة

مصر يا جوا الكتاب مذكورة



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وحضر الصلاة بجوار الرئيس، كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

