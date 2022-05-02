الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالات عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة من أجل أن يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وحضر الصلاة بجوار الرئيس، كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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