الرئيس السيسى يصطحب أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب أبناء الشهداء عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وحضر الصلاة بجوار الرئيس، كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة

