الأحد 01 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين سرقوا مبلغا ماليا من شخصين في القاهرة

حبس
حبس
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جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التى تزاول نشاطاً غير مشروعا فى مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبتهما فى إستبدال مبالغ مالية عملة (أجنبية) بعملة (محلية).

وأفاد البلاغ بأنهما اتفقا مع هذا الشخص على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال وعقب وصولهما فوجئا بـ (3 أشخاص) يستقلون سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" ادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحد المتهمين ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب قيام أحد المتهمين بالتواصل مع ضحاياهم عبر مواقع التواصـل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم برغبته فى شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفى ، وفور وصول المجنى عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بانتحال "صفة رجال شرطة" والاستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم.

كما أقر المتهمون بنزعهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة أثناء ارتكابهم واقعة السرقة للحيلولة دون ضبطهم، وأضافوا باستبدال المبلغ المالى المستولى عليه بمبلغ مالي محلي، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ  المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغين اتهموهم بارتكاب الواقعة .

قاضي المعارضات حبس 3 اشخاص 15 يوما سرقة مبلغ مالى وزارة الداخلية العملات الاجنبية اجنبية محلية

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