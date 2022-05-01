مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير بصحراوى قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز فرشوط.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين. جار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي والمصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.