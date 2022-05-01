الأحد 01 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير بصحراوى قنا

حادث سير
حادث سير
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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز فرشوط.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين. جار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي والمصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

شخص اثنان أسرة واحدة انقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوي الغربي

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