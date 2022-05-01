التصريح بدفن جثة كهربائي لقى مصرعه صعقا فى 6 أكتوبر

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة كهربائى لقي مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائى، خلال محاولته سرقة غرفة كهرباء بمدينة 6 أكتوبر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بجوار غرفة كهرباء بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسجل خطر مصابا بصعق كهربائى، وضبط بحوزته مقص حديدى وقفل مكسور خاص بغرفة الكهرباء.

وكشفت التحريات أن المسجل خطر حاول سرقة غرفة الكهرباء فأصيب بصعق كهربائى ولقى مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.