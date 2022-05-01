الأحد 01 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي للبرهان: نتمنى لشعب وحكومة السودان الشقيق الخير والتقدم والرخاء

جريدة الدستور
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.


وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

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