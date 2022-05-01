الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل فى وحدة سكنية بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، اليوم الأحد، التهم محتويات وحدة سكنية بقرية نجع خلف، بقرية أولاد نجم، التابعة لدائرة مركز نجع حمادي.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بالطابق الأرضي ملك أحمد كامل محمود، بنجع خلف بقرية أولاد نجم التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وجود خسائر بشرية مع تلفيات في محتويات الشقة بالكامل، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.