الأحد 01 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد تتألق بإطلالة شبابية راقية.. وتهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك (صور)

دينا فؤاد بإطلالة
دينا فؤاد بإطلالة شبابية راقية
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خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار بإطلالة شبابية راقية، إذ نشرت على صفحتها بموقع تبادل الفيديو والصور "إنستجرام" مجموعة من الصور أبهرت من خلالها جمهورها ومتابعيها.

وظهرت دينا فؤاد بشكل مختلف عن جميع إطلالاتها السابقة، إذ تحرص دائمًا على الاختلاف والتميز والتألق.

كما حرصت دينا فؤاد على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية لهم قضاء أجمل الأوقات فى العيد، حيث كتبت على "سيشن" الصور: "عيد سعيد".

وتصدرت دينا فؤاد قائمة الأكثر بحثا بموقع «جوجل» بعد ظهورها ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة "MBC مصر" فى حوار شيق وغير تقليدى.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحًا كبيرًا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبدالمغني، ميرنا نورالدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وأيضًا فى مسلسل "اللى مالوش كبير".

كما تصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" الذى جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالاتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعًا عند الجمهور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

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