التحقيق مع 4 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة شركة بالهرم

تجرى النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة مع 4 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة شركة بالهرم.

كان تلقى العقيد أحمد الدسوقي، مأمور قسم الهرم، بلاغا من 3 موظفين بشركة أنهم فوجئوا بحضور مجهولين للشركة ادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على (أوراق خاصة بالشركة - جهاز حاسب آلى - وحدة تخزين كاميرات المراقبة DVR –مبلغ مالى - حافظة نقود خاصة بأحدهم وبها مبلغ مالى) واصطحبوهم داخل سيارة ميكروباص، وتخلوا عنهم عقب ذلك.

شكل اللواء عاصم أبوالخير، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش فرقة الهرم، توصلت جهوده إلى أن 5 أشخاص ارتكبوا الواقعة، وأمكن ضبط 4 منهم.

وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – قيد حديدى – 2 جهاز لاسلكى – خنجر – 2 تمثال حجرى).

أمام العميد أحمد الوتيدي، رئيس قطاع الغرب، قرر أحد المتهمين أنه استغل طبيعة عمله كمندوب توزيع بالشركة محل البلاغ، واتفق مع أحد المتهمين على ارتكاب الواقعة فاتفق الأخير مع الباقين.

وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – دراجة نارية – هاتف محمول")، كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتخلصهم من (جهاز DVR -الحاسب الآلى - الأوراق الخاصة بالشركة).

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.