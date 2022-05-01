السيسي: عيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أنجزه العمال من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أن احتفالنا اليوم بعيد العمال يعد فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: “بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم عاملات وعمال مصر الكرام في كل ربوع الوطن.. السيدات والسادة، يسعدني أن أتوجه إليكم جميعاً وللأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال.. أعادهما الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والسرور والرخاء”.

وأضاف أن “احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة”.