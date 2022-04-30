السبت 30 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مفاجآت في تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

جريدة الدستور
ads

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وأجرى موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الأهلي بإقحام محمد شريف، بدلًا من حسام حسن، ولويس ميكيسوني، بدلًا من بيرسي تاو، وأيمن أشرف بدلًا من ياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، بدلًا من علي معلول، وطاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات، وحمدي فتحي بديلًا لأليو ديانج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن وأفشة ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب في منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

الأكثر قراءة

برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2022| رسائل تهنئة عيد الفطر

صور تهنئة عيد الفطر 2022 وأجمل عبارات التهنئة لأصدقائك وعائلتك

بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شوال

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

العقل والنقل

د. منى حلمى

شاعر يكتب قصائده بدمه وحزنه وعشقه للبحر

مؤمن المحمدي

فى محبة الإيجبشيان لييج

محمد المعتصم

رغم إننا كتير جدًا.. لماذا يكرهون محمد رمضان؟

ماجد حبته

كيف اتهم الإخوان الجرافيكس؟!

حسين دعسة

هل تنتبه الإدارة الأميركية لما يحدث في القدس؟

محمد المعتصم

صبرى فواز وخالد الصاوى مثلًا

صفاء النجار

المعراج الصوفى

صور

أداء آخر صلاة تراويح فى رمضان بمسجد السلطان حسن

«رمضان يجمعنا».. إفطار جماعي في فيصل

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل مُنفذى عملية اغتيال حارس مستوطنة إريئيل

تفاصيل عملية "آريئيل".. قتل إسرائيلD ومُطاردة 20 ساعة حتى اعتقال المُنفذين

تقارير: الشيكل يواجه ضغوطا أمام الدولار نتيجة الحرب الأوكرانية