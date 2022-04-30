مفاجآت في تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وأجرى موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الأهلي بإقحام محمد شريف، بدلًا من حسام حسن، ولويس ميكيسوني، بدلًا من بيرسي تاو، وأيمن أشرف بدلًا من ياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، بدلًا من علي معلول، وطاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات، وحمدي فتحي بديلًا لأليو ديانج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن وأفشة ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب في منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.