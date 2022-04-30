«حياة كريمة» تنعى ضحايا حادث ترعة السوالم وتعلن تقديم الدعم اللازم لذويهم

نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حادث ترعة السوالم بالبحيرة، الذي أسفر عن وفاة 8 أطفال في حادث غرق تروسيكل في المياه.

وقالت المؤسسة في بيانها "تتقدم مؤسسة حياة كريمة بكافة أعضائها ومتطوعيها بخالص العزاء لأهالي قرية السوالم التابعة لمحافظة البحيرة، اثر مصرع 8 أطفال في حادث غرق تروسيكل في المياه في طريقهم للعمل".

وأكدت المؤسسة أنها قامت على الفور من خلال المنسقين الميدانيين بتقديم واجب العزاء وسبل الدعم والاطمئنان على المصابين وأسرهم.

وأَضافت المؤسسة في بيانها على تقديمها كل أنواع الدعم اللائق لأسر ضحايا ومصابي الحادث سائلين الله عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويههم الصبر والسلوان.