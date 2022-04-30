موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة وباقي المحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 ويبحث المسلمون في جميع الأنحاء عن موعد صلاة العيد 2022 في القاهرة وباقي المحافظات حيث تختلف توقيتها في دقائق معدودة.

موعد صلاة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية

صلاة العيد 2022 في القاهرة: 5:36

صلاة العيد 2022 في الجيزة : 5:37

صلاة العيد 2022 في الإسكندرية: 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

كفر الشيخ 5:36

المنصورة 5:34

أسوان 5:38

دمياط 5:32

هل صلاة عيد الفطر 2022 سنة أم فرض؟

صلاة عيد الفطر 2022 سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين.

وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح.

عدد تكبيرات صلاة العيد 2022

ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”.

ويسن خطبتان بعد الصلاة يكبر الخطيب في الأولى منهما تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح، إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة، والمشي أفضل من الركوب، ومن كان له عذر فلا بأس بركوبه.

ويسن الغسل ويدخل وقته بمنتصف الليل، والتزيّن بلبس الثياب وغيره، والتطيب وهذا للرجال، أما النساء فيكره لهن الخروج متطيبات ومتزينات.

ويسنّ كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر؛ لتكثر الخطوات، ويكثر من يشاهده فعن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق".

كيفية أداء صلاة عيد الفطر 2022

وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، وتجوز جماعة، وعلى انفراد، ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها. ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أو الأعلى ( سبح باسم ربك الأعلى ) والغاشية. ويخطب الإمام بعدهما خطبتين، يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا. أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.