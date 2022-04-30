فرحة «أبوالفنون»

فى أحد مواسم عيد الفطر فى نهاية فترة التسعينيات أُضيئت مسارح الدولة بـ٦ عروض مميزة.

وشاهد الجمهور على مسرح «ميامى» عرض «اللهم اجعله خير» بطولة الفنان على الحجار ورانيا فريد شوقى وعبدالرحمن أبوزهرة وأشرف عبدالغفور، تأليف لينين الرملى، إخراج محسن حلمى.

وعلى مسرح السلام بقصر العينى، عُرضت مسرحية «الأيام المخمورة» بطولة سمية الألفى وخالد الصاوى، تأليف عبدالله ونوس، وإخراج مراد منير.

وعلى مسرح الطليعة، عرضت مسرحية «ما أجملنا» بطولة فردوس عبدالحميد التى عادت بها بعد فترة غياب، وشاركها البطولة راوية عبدالعزيز وسمير حسنى، وتأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد الخولى.

وعلى قاعة صلاح عبدالصبور عرضت مسرحية «مخدة الكحل» لانتصار عبدالفتاح، وهى المسرحية التى حصلت على جائزة أفضل عرض فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

وعرض الفنان يحيى الفخرانى مسرحية «جوازة طليانى» على خشبة المسرح القومى، بطولة دلال عبدالعزيز، وتأليف إدواردو ماريانو ريجيلو.