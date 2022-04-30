السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إضراب العاملين بقناة «مكملين» الإخوانية عقب الإغلاق.. ومدير القناة يتوعدهم بالشرطة

جريدة الدستور
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دخل العاملون في قناة «مكملين» الفضائية الإخوانية، اليوم، في إضراب مفتوح عقب إعلان إدارة القناة عن إغلاقها.
وصعّد العاملون من مطالبهم وهددوا باقتحام أستوديوهات القناة، وتوعّد أحمد الشناف مدير عام قناة مكملين الفضائية بطلب الشرطة للقبض عليهم في حال استمرار اعتصامهم أو اقتحامهم للقناة.
الخلافات بين العاملين وإدارة القناة على المستحقات المالية أدى إلى تصاعد الخلافات، إلا أن إدارة القناة أكدت لا يتوافر تمويل يكفي للسداد وسيتم استقطاع نسبة كبيرة من المستحقات.
ويصر العاملون على أخذ مستحقاتهم كاملة مؤكدين أن "بيوتهم اتخربت ومحدش حاسس بيهم".
كانت قناة «مكلمين» التابعة لجماعة الإخوان، أعلنت إغلاق مقرها في تركيا ووقف بثها من الأراضي التركية بشكل كامل.
قالت القناة في بيان مساء الجمعة: "قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا، لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم".

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