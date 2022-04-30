السبت 30 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب ضبط 3 عمال فى تعدى موظف على فرد أمن بكمباوند

فرد الأمن
فرد الأمن
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طالبت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بسرعة ضبط وإحضار 3 عمال صيانة ظهروا خلال فيديو تعدي موظف بالمعاش بالضرب على فرد أمن في كمباوند شهير بمنطقة المقطم، لسؤالهم حول الواقعة. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث وتقرير الكاميرات لمواجهته به، وأقوال الشهود الذين أكدوا صفع المتهم الضحية.

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد مصطفى، فرد أمن بكمبوند في منطقة المقطم، وقال إنه وجد سيارة غريبة تدخل الكمبوند، وحاول إيقافه وسؤاله عن جهته، فتعرض للإهانة من قائد السيارة، حيث صفعه على وجهه، وقال له: "أنت مش عارف أنا مين"، وذلك في وجود عدد من الشهود.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وإعداد تقرير على ما جاء بها والتحفظ عليها.

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وانتشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل بشكل واسع، وأثارت سخط الرأي العام، وحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات غضب واحتجاج، حملت مطالب بتحقيق العدالة للشاب الذي تعرض للإهانة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد بتعدي موظف على المعاش على عامل بكمبوند وصفعه على وجهه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة حدوث مشادة كلامية بين فرد أمن إداري وأحد سكان الكمبوند، وتعدي الأخير على الأول بالصفع على الوجه- مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة القاهرة ضبط وإحضار 3 عمال فيديو كمباوند شهير المقطم

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وائل لطفي

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