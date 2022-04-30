السيطرة على حريق 3 منازل مجاورة في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، على حريق نشب في 3 منازل مجاورة في إحدى قرى نقادة جنوب محافظة قنا.

تعود البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة، بسبب ماس كهربائي ونتج عنه إصابة عبد الناصر خليل، 24 عاما، وتم تحويله إلى مستشفى طوخ التكاملي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة قبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.