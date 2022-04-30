السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في منزلين بقرية صفط النور ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب في منزلين بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوبي بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في منزل مزارع بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن، وامتدت ألسنة النيران إلى منزل مجاور له.

جرى الدفع بسيارتين إطفاء، وتمت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن نفوق بقرة، و حمارين، و 5 رؤوس ماعز، فضلا عن احتراق ماكينة ري، و أخرى لرش المبيدات.

 جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

الحماية المدنية بني سويف حريق

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