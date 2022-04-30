السبت 30 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بعد تصريحاتها في برنامج «كلام الناس».. دينا فؤاد تتصدر تريند «جوجل»

الفنانة دينا فؤاد
الفنانة دينا فؤاد

تصدرت الفنانة دينا فؤاد مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" وذلك بعد تصريحاتها في برنامج "كلام الناس "مع الإعلامية ياسمين عز.

وقالت دينا فؤاد، خلال اللقاء، أنها  تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي وأكرم حسني؛ لأنهم متميزين، وأنها تتمنى المشاركة في عمل كوميدي ولكن لا بد أن يكون معتمدًا على كوميديا الموقف ، وأن تكريمها عن مسلسل الاختيار من الرئيس السيسى أهم تكريم حصلت عليه على مدار تاريخها.

وأوضحت دينا فؤاد، أنها لو عرض عليها دور مربوحة فى مسلسل " الكبير اوي " كانت ستخاف للغاية لأن الكوميديا صعبة للغاية.

وحول تفكيرها في الاعتزال قالت: “لم افكر في الأمر وأتمنى تقديم أعمال متميزة تبقي في ذاكرة الجماهير”.

كما تحدثت الفنانة عن حياتها قائلة: “حياتي الخاصة خط أحمر، وابنتي زينة أجمل ما في حياتي، ولديها موهبة فنية، وأتمني أن أراها دكتورة اطفال". وفي سياق الحديث عن الحياة الخاصة أضافت: "أتمني صدور قرار بعدم التصوير في واجب العزاء”.

كما اعتبرت الفنانة دينا فؤاد مسلسل “الدالي” انطلاقتها الحقيقية، مؤكدة أن الفنان الكبير نور الشريف تنبأ بنجاحها. مشيرة إلى أنها ابتعدت عن الفن بعد “الدالي” لفترة لظروف خاصة، و"كنت مخطئة".

وعن بدايتها مذيعة قالت دينا فؤاد إن بدايتها الفنية جاءت بالصدفة، بعدما شاهدها المسؤولين في قناة الحرة، وقالوا لها أن وجهها يصلح للوقوف أمام الكاميرا.

وحول الفنانين الأقرب إليها في الوسط الفني أوضحت: “أحمد رزق شريك النجاح وقدمنا أهم الأدوار معا، وإيناس كامل وإيمان العاصي الأقرب إلى قلبي”.

ads

رئيس التحرير

وائل لطفي

كيف ابتز الإخوان المصريين لتبرير الترشح للرئاسة؟

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2022| رسائل تهنئة عيد الفطر

أول رد من مصر للطيران على سقوط الطائرة المنكوبة فى 2016 بسبب سيجارة

عيد الفطر 2022 .. موعد استطلاع هلال شهر شوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تنتبه الإدارة الأميركية لما يحدث في القدس؟

محمد المعتصم

صبرى فواز وخالد الصاوى مثلًا

صفاء النجار

المعراج الصوفى

سمر عادل

الديون والتحديات الراهنة فى الاقتصاد

ماجد حبته

أكلوا لحم زميلهم.. ومهنتهم!

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

صور

«رمضان يجمعنا».. إفطار جماعي في فيصل

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى