بعد تصريحاتها في برنامج «كلام الناس».. دينا فؤاد تتصدر تريند «جوجل»

تصدرت الفنانة دينا فؤاد مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" وذلك بعد تصريحاتها في برنامج "كلام الناس "مع الإعلامية ياسمين عز.

وقالت دينا فؤاد، خلال اللقاء، أنها تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي وأكرم حسني؛ لأنهم متميزين، وأنها تتمنى المشاركة في عمل كوميدي ولكن لا بد أن يكون معتمدًا على كوميديا الموقف ، وأن تكريمها عن مسلسل الاختيار من الرئيس السيسى أهم تكريم حصلت عليه على مدار تاريخها.

وأوضحت دينا فؤاد، أنها لو عرض عليها دور مربوحة فى مسلسل " الكبير اوي " كانت ستخاف للغاية لأن الكوميديا صعبة للغاية.

وحول تفكيرها في الاعتزال قالت: “لم افكر في الأمر وأتمنى تقديم أعمال متميزة تبقي في ذاكرة الجماهير”.

كما تحدثت الفنانة عن حياتها قائلة: “حياتي الخاصة خط أحمر، وابنتي زينة أجمل ما في حياتي، ولديها موهبة فنية، وأتمني أن أراها دكتورة اطفال". وفي سياق الحديث عن الحياة الخاصة أضافت: "أتمني صدور قرار بعدم التصوير في واجب العزاء”.

كما اعتبرت الفنانة دينا فؤاد مسلسل “الدالي” انطلاقتها الحقيقية، مؤكدة أن الفنان الكبير نور الشريف تنبأ بنجاحها. مشيرة إلى أنها ابتعدت عن الفن بعد “الدالي” لفترة لظروف خاصة، و"كنت مخطئة".

وعن بدايتها مذيعة قالت دينا فؤاد إن بدايتها الفنية جاءت بالصدفة، بعدما شاهدها المسؤولين في قناة الحرة، وقالوا لها أن وجهها يصلح للوقوف أمام الكاميرا.

وحول الفنانين الأقرب إليها في الوسط الفني أوضحت: “أحمد رزق شريك النجاح وقدمنا أهم الأدوار معا، وإيناس كامل وإيمان العاصي الأقرب إلى قلبي”.