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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-4-2022، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-4-2022


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 18
الإسكندرية 24 17
وادي النطرون 33 19
طنطا 33 19
شبين الكوم 33 18
دمنهور 32 18
بلطيم 31 19
مطروح 24 17
السلوم 26 18
سيوة 31 19
بورسعيد 28 17
دمياط 26 19
الزقازيق 33 20
المنصورة 31 22
الإسماعيلية 34 18
السويس 35 19
العريش 30 18
رفح 30 18
رأس سدر 31 18
نخل 33 20
نويبع 34 21
طابا 34 20
كاترين 27 18
الطور 35 19
شرم الشيخ 36 24
الغردقة 35 21
مرسى علم 35 22
الفيوم 35 18
بني سويف 35 20
المنيا 35 20
أسيوط 36 20
سوهاج 40 24
قنا 41 23
الأقصر 41 23
أسوان 43 25
إدفو 43 27
أبوسمبل 43 26
الوادي الجديد 41 25
شلاتين 39 22
أبورماد 39 22
حلايب 37 21
رأس حدربة 37 21

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