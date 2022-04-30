السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد آذان الفجر اليوم السبت 29 من رمضان 1443

موعد صلاة الفجر
موعد صلاة الفجر

يقدم لكم موقع "الدستور" الإلكتروني خدمة مواعيد الصلوات الخمس اليوم التاسع والعشرون من رمضان 1443، وكذلك موعد آذان الفجر، و موعد آذان المغرب.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في القاهرة:

وقت الإمساك: 03:29 ص.

موعد آذان الفجر: 3:39 ص.

موعد آذان الظهر: 11:52 ص.

موعد آذان العصر: 3:29 م.

موعد آذان المغرب: 6:32 م.

موعد آذان العشاء: 7:56 م.

وذلك حسب توقيت القاهرة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الإسكندرية:

وقت الإمساك: 03:31 ص.

موعد آذان الفجر: 3:41 ص.

موعد آذان الظهر: 11:58 ص.

موعد آذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب: 6:39 م.

موعد آذان العشاء: 8:04 م.

وذلك حسب توقيت الإسكندرية المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الجيزة:

وقت الإمساك: 03:29 ص.

موعد آذان الفجر: 3:39 ص.

موعد آذان الظهر: 11:52 ص.

موعد آذان العصر: 3:29 م.

موعد آذان المغرب: 6:32 م.

موعد آذان العشاء: 7:56 م.

وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.

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مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في أسيوط:

وقت الإمساك: 03:36 ص.

موعد آذان الفجر: 3:46 ص.

موعد آذان الظهر: 11:53 ص.

موعد آذان العصر: 3:25 م.

موعد آذان المغرب: 6:28 م.

موعد آذان العشاء: 7:49 م.

وذلك حسب توقيت أسيوط المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الإسماعيلية:

وقت الإمساك: 03:23 ص.

موعد آذان الفجر: 3:33 ص.

موعد آذان الظهر: 11:48 ص.

موعد آذان العصر: 3:26 م.

موعد آذان المغرب: 6:28 م.

موعد آذان العشاء: 7:53 م.

وذلك حسب توقيت  الإسماعيلية المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في قنا 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في قنا:

وقت الإمساك: 03:33 ص.

موعد آذان الفجر: 3:43 ص.

موعد آذان الظهر: 11:46 ص.

موعد آذان العصر: 3:17 م.

موعد آذان المغرب: 6:20 م.

موعد آذان العشاء: 7:40 م.

وذلك حسب توقيت قنا المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في أسوان.

وقت الإمساك: 03:37 ص.

موعد آذان الفجر: 3:47 ص.

موعد آذان الظهر: 11:46 ص.

موعد آذان العصر: 3:12 م.

موعد آذان المغرب: 6:17 م.

موعد آذان العشاء: 7:35 م.

وذلك حسب توقيت أسوان المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في سوهاج.

وقت الإمساك: 03:36 ص.

موعد آذان الفجر: 3:46 ص.

موعد آذان الظهر: 11:50 ص.

موعد آذان العصر: 3:21 م.

موعد آذان المغرب: 6:25 م.

موعد آذان العشاء: 7:45م. 

وذلك حسب توقيت سوهاج المحلي.

موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء موعد آذان الظهر موعد آذان العصر وقت الامساك

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