موعد آذان الفجر اليوم السبت 29 من رمضان 1443
يقدم لكم موقع "الدستور" الإلكتروني خدمة مواعيد الصلوات الخمس اليوم التاسع والعشرون من رمضان 1443، وكذلك موعد آذان الفجر، و موعد آذان المغرب.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في القاهرة:
وقت الإمساك: 03:29 ص.
موعد آذان الفجر: 3:39 ص.
موعد آذان الظهر: 11:52 ص.
موعد آذان العصر: 3:29 م.
موعد آذان المغرب: 6:32 م.
موعد آذان العشاء: 7:56 م.
وذلك حسب توقيت القاهرة المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الإسكندرية:
وقت الإمساك: 03:31 ص.
موعد آذان الفجر: 3:41 ص.
موعد آذان الظهر: 11:58 ص.
موعد آذان العصر : 3:36 م
موعد اذان المغرب: 6:39 م.
موعد آذان العشاء: 8:04 م.
وذلك حسب توقيت الإسكندرية المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الجيزة:
وقت الإمساك: 03:29 ص.
موعد آذان الفجر: 3:39 ص.
موعد آذان الظهر: 11:52 ص.
موعد آذان العصر: 3:29 م.
موعد آذان المغرب: 6:32 م.
موعد آذان العشاء: 7:56 م.
وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في أسيوط:
وقت الإمساك: 03:36 ص.
موعد آذان الفجر: 3:46 ص.
موعد آذان الظهر: 11:53 ص.
موعد آذان العصر: 3:25 م.
موعد آذان المغرب: 6:28 م.
موعد آذان العشاء: 7:49 م.
وذلك حسب توقيت أسيوط المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الإسماعيلية:
وقت الإمساك: 03:23 ص.
موعد آذان الفجر: 3:33 ص.
موعد آذان الظهر: 11:48 ص.
موعد آذان العصر: 3:26 م.
موعد آذان المغرب: 6:28 م.
موعد آذان العشاء: 7:53 م.
وذلك حسب توقيت الإسماعيلية المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في قنا
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في قنا:
وقت الإمساك: 03:33 ص.
موعد آذان الفجر: 3:43 ص.
موعد آذان الظهر: 11:46 ص.
موعد آذان العصر: 3:17 م.
موعد آذان المغرب: 6:20 م.
موعد آذان العشاء: 7:40 م.
وذلك حسب توقيت قنا المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في أسوان
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في أسوان.
وقت الإمساك: 03:37 ص.
موعد آذان الفجر: 3:47 ص.
موعد آذان الظهر: 11:46 ص.
موعد آذان العصر: 3:12 م.
موعد آذان المغرب: 6:17 م.
موعد آذان العشاء: 7:35 م.
وذلك حسب توقيت أسوان المحلي.
مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في سوهاج.
وقت الإمساك: 03:36 ص.
موعد آذان الفجر: 3:46 ص.
موعد آذان الظهر: 11:50 ص.
موعد آذان العصر: 3:21 م.
موعد آذان المغرب: 6:25 م.
موعد آذان العشاء: 7:45م.
وذلك حسب توقيت سوهاج المحلي.