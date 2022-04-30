موعد آذان الفجر اليوم السبت 29 من رمضان 1443

يقدم لكم موقع "الدستور" الإلكتروني خدمة مواعيد الصلوات الخمس اليوم التاسع والعشرون من رمضان 1443، وكذلك موعد آذان الفجر، و موعد آذان المغرب.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في القاهرة:

وقت الإمساك: 03:29 ص.

موعد آذان الفجر: 3:39 ص.

موعد آذان الظهر: 11:52 ص.

موعد آذان العصر: 3:29 م.

موعد آذان المغرب: 6:32 م.

موعد آذان العشاء: 7:56 م.

وذلك حسب توقيت القاهرة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الإسكندرية:

وقت الإمساك: 03:31 ص.

موعد آذان الفجر: 3:41 ص.

موعد آذان الظهر: 11:58 ص.

موعد آذان العصر : 3:36 م

موعد اذان المغرب: 6:39 م.

موعد آذان العشاء: 8:04 م.

وذلك حسب توقيت الإسكندرية المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الجيزة:

وقت الإمساك: 03:29 ص.

موعد آذان الفجر: 3:39 ص.

موعد آذان الظهر: 11:52 ص.

موعد آذان العصر: 3:29 م.

موعد آذان المغرب: 6:32 م.

موعد آذان العشاء: 7:56 م.

وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في أسيوط:

وقت الإمساك: 03:36 ص.

موعد آذان الفجر: 3:46 ص.

موعد آذان الظهر: 11:53 ص.

موعد آذان العصر: 3:25 م.

موعد آذان المغرب: 6:28 م.

موعد آذان العشاء: 7:49 م.

وذلك حسب توقيت أسيوط المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في الإسماعيلية:

وقت الإمساك: 03:23 ص.

موعد آذان الفجر: 3:33 ص.

موعد آذان الظهر: 11:48 ص.

موعد آذان العصر: 3:26 م.

موعد آذان المغرب: 6:28 م.

موعد آذان العشاء: 7:53 م.

وذلك حسب توقيت الإسماعيلية المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في قنا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في قنا:

وقت الإمساك: 03:33 ص.

موعد آذان الفجر: 3:43 ص.

موعد آذان الظهر: 11:46 ص.

موعد آذان العصر: 3:17 م.

موعد آذان المغرب: 6:20 م.

موعد آذان العشاء: 7:40 م.

وذلك حسب توقيت قنا المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في أسوان.

وقت الإمساك: 03:37 ص.

موعد آذان الفجر: 3:47 ص.

موعد آذان الظهر: 11:46 ص.

موعد آذان العصر: 3:12 م.

موعد آذان المغرب: 6:17 م.

موعد آذان العشاء: 7:35 م.

وذلك حسب توقيت أسوان المحلي.

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 أبريل 2022 الموافق هجري 29 رمضان 1443 في سوهاج.

وقت الإمساك: 03:36 ص.

موعد آذان الفجر: 3:46 ص.

موعد آذان الظهر: 11:50 ص.

موعد آذان العصر: 3:21 م.

موعد آذان المغرب: 6:25 م.

موعد آذان العشاء: 7:45م.

وذلك حسب توقيت سوهاج المحلي.