تسريب الحلقة 28 من الاختيار 3.. السيسي لخيرت الشاطر: اللي يخاف ميحكمش

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة تسريبا يظهر فيه نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ويسمع فيه صوت عبدالفتاح السيسي.

السيسي:

اللي يخاف ميحكمش

خيرت الشاطر:

آه لأ طبعا لقضية مش قضية خوف

السيسي:

لا لا لا معلش الكلمة دي أنا دايما أقولها يا عباس

اللي عايز يعمل إنجاز حقيقي وده الناس اللي بتقفز ببلادها بيشوف مواطن العوار والخراب فين

خيرت الشاطر:

طبعا

ويروح داخل عليها بلا تردد

خيرت الشاطر:

شوف هقول لحضرتك

السيسي:

وبدون ظلم



مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.



تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.



وشهدت الحلقة 27، كواليس خطاب الرئيس محمد مرسي والذي أشعل غضب المصريين عن "الشرعية"، نشر الجيش المصري للقوات، مع دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للاعتصام في ميدان رابعة.



ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.