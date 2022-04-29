«إكسترا نيوز»: غلق تطبيق نبض فى مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه

تم إغلاق «تطبيق نبض» في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه، بحسب ما نشرته قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل.

تعرض «تطبيق نبض» المتخصص في نقل الأخبار من عدد من المواقع الإلكترونية، للاختراق، حيث فؤجئ مستخدمو التطبيق بوجود خبر كاذب مصدره قناة إكسترا نيوز.

أعلنت قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، عن اختراق «تطبيق نبض» من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه.

وأكدت أن الأجهزة المعنية تتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.