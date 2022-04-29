الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج ... يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله (العلي القدير) أن يجعله عيدًا مباركًا سعيدًا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي ... عيد سعيد ... وكل عام وأنتم بخير ... عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

السيسي عيد الفطر المبارك

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مسك الختام

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