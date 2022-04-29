«أجازتك عندنا».. «السياحة» تطلق حملة الترويج للموسم الصيفى بالسوق العربية

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف ٢٠٢٢، تحت عنوان "أجازتك عندنا" في مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الحملة تستهدف السوق العربية للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري، إضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضًا لتنشيط السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر خلال فترة الإجازة.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن هذه الحملة العربية تأتي استكمالًا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت نجاحًا ملحوظًا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن الحملة العربية الجديدة تركز على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في الأسواق المستهدفة، كما أنها تأتي بالتزامن مع مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة في الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM 2022) المقرر انعقاده بإمارة دبي خلال الفترة من ٩ وحتى ١٢ مايو المقبل مما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربية.

يشار إلى أن الملتقى العربي للسياحة والسفر من أهم الفعاليات التى تقام في منطقة الشرق الأوسط ويحرص على المشاركه به كافة القائمين على صناعة السياحة والسفر.