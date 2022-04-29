الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أجازتك عندنا».. «السياحة» تطلق حملة الترويج للموسم الصيفى بالسوق العربية

عمرو القاضي رئيس
عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف ٢٠٢٢، تحت عنوان "أجازتك عندنا" في مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الحملة تستهدف السوق العربية للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري، إضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضًا لتنشيط السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر خلال فترة الإجازة.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن هذه الحملة العربية تأتي استكمالًا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر  مارس الماضي بعنوان follow the sun والتي حققت نجاحًا ملحوظًا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن الحملة العربية الجديدة تركز على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في الأسواق المستهدفة، كما أنها تأتي بالتزامن مع مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة في الملتقى العربي للسياحة والسفر  (ATM 2022) المقرر انعقاده بإمارة دبي خلال الفترة من ٩ وحتى ١٢ مايو المقبل مما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربية.

يشار إلى أن الملتقى العربي للسياحة والسفر من أهم الفعاليات التى تقام في منطقة الشرق الأوسط ويحرص على المشاركه به كافة القائمين على صناعة السياحة والسفر.

الولايات المتحدة الامريكية ترويج السعودية الإمارات وزارة السياحة تنشيط السياحة وزارة السياحة والآثار تنشيط السياحة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال فى صلاة العيد وفتح المساجد قبلها بـ30 دقيقة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى