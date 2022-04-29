وفد سودانى يشارك فى تشييع جنازة الرئيس الكينى السابق مواى كيباكى

شارك عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار إير، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع الرئيس الكيني السابق مواي كيباكي التى جرت مراسمها مساء اليوم، باستاد نيايو الوطني بالعاصمة نيروبي، بحضور الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعدد من الرؤساء الأفارقة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأشاد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال مخاطبته مراسم التشييع، بجهود الرئيس الراحل كيباكي، في تعزيز السلام في إفريقيا ، وحرصه على أن تظل القارة موحدة وتنعم بالأمن والاستقرار والتنمية وخالية من الصراعات والنزاعات.

وحيا كينياتا سلفه كيباكي وقال: "إنه قائد سياسي كبير"، لافتًا إلى الإصلاحات التي شهدتها كينيا في عهده مما جعلها دولة متحدة ومزدهرة، معبرًا عن شكره وتقديره للرؤساء والوفود التي شاركت الشعب الكيني وحكومته، وعبرت عن حزنها ومواساتها لرحيل الرئيس مواي.

وتحدث عدد من الرؤساء وممثلى الوفود مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الراحل مواي كيباكي، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في القارة. معربين عن حزنهم لوفاة الرئيس الكيني السابق مواي كيباكي، منوهين إلى مساهمته المهمة في تنمية كينيا.

وكان الرئيس مواي كيباكي الذي توفي عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، تولى الرئاسة في الفترة من عام 2002 وحتى 2013 ويعتبر من الزعماء السياسيين والاقتصاديين في إفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس البلاد السابق مواي كيباكي عن عمر ناهز 90 عامًا.

وحيا كينياتا سلفه كيباكي ووصفه بأنه "شخصية أبوية مرموقة" في تاريخ كينيا، وأعلن الحداد لعدة أيام في البلاد لحين تشييع جثمان الفقيد.

وقال كينياتا إن كيباكي ترك خلفه دولة أكثر اتحادًا وازدهارًا.

وكان كيباكي ثالث رئيس لكينيا منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1963، وتولى الرئاسة في الفترة من عام 2002 وحتى 2013. وينظر إليها كثيرون على أنه زعيم سياسي واقتصادي.

ووضع تولي كيباكي رئاسة كينيا حدًا لحكم الحزب الواحد في تلك الدولة التي تقع شرقي إفريقيا.

كما شهدت كينيا تعديل دستور البلاد خلال حكم كيباكي، مما أدى إلى الحد من الصلاحيات الرئاسية، كما تم تطبيق اللامركزية.

ورغم ذلك، شهدت كينيا اشتباكات دامية عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2007 ، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص.