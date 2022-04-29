الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الإيسيسكو تبحث مع مؤسسات مغربية آفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

الإيسيسكو
الإيسيسكو

بحث قطاع العلوم والتقنية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) خلال اجتماعين الأول مع جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، والثاني مع مركز الاستثمار في مدينة بني ملال في المغرب، آفاق التعاون في تنفيذ عدد من النشاطات والمبادرات في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأفاد بيان للإيسيسكو اليوم بأنه خلال الاجتماع الأول تمت مناقشة التعاون بين الإيسيسكو والجامعة في تنفيذ برنامج إذكاء الوعي بعلوم الفضاء، وورشة عمل وتدريب حول "كان سات"، لشباب وطلاب دول العالم الإسلامي.

وأضاف البيان بأنه خلال الاجتماع الثاني تم استعرض جهود الإيسيسكو من أجل المساهمة في تطوير ريادة الأعمال والبحث العلمي في الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال تعزيز سبل وآليات التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتنفيذ برامج وأنشطة.

واتفق الجانبان على التعاون في تنفيذ برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة بمجال التكنولوجيا والابتكار في المغرب.

الرباط الإيسيسكو المغرب

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وائل لطفي

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