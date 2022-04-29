الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«موديرنا» تسعى لتصريح استخدام لقاح ضد «كورونا» للأطفال من عمر 6 أشهر

موديرنا
موديرنا

قدمت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، طلبًا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا للأطفال من 6 أشهر إلى أقل من 6 سنوات.


وأعلنت موديرنا - في بيان لها على موقع الشركة الإلكتروني اليوم الجمعة - أن دراسة سريرية شملت حوالي 6700 مشارك في الفئة العمرية أثبتت أن اللقاح فعال وآمن لمثل هؤلاء الأطفال.


واعتمدت الدراسة على إعطاء جرعتين من اللقاح تحتوي كل منهما على ربع الكمية المعطاة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر. وتقول موديرنا إن الدراسة أظهرت أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة التي يتم تحفيزها عند الأطفال كانت مشابهة إحصائيا لتلك التي تظهر عند الشباب.


وحللت الدراسة أيضًا العينات التي تم جمع معظمها أثناء موجة متحور أوميكرون. وتقول موديرنا إن فعالية اللقاح كانت 51% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى أقل من عامين و37% لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين عامين إلى أقل من 6 سنوات.


وأفادت الشركة أيضًا إن التأثيرات الصحية على المشاركين كانت "متسقة بشكل عام" مع تلك التي لوحظت عند الأطفال الأكبر سنا والبالغين، مضيفة أنه "لم يتم تحديد مخاوف جديدة تتعلق بالسلامة".


ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاح موديرنا لمن هم في سن 18 عاما أو أكبر، كما أنها تدرس ما إذا كان يجب السماح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ للفئات العمرية الأخرى.

واشنطن كورونا لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021