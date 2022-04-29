الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة طفل من مياه النيل بأسوان

غرق
غرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بأسوان، اليوم الجمعة، جثة طفل، من داخل النيل بالقرب من جزيرة بربر بمدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أسوان أول يفيد بتلقيه بلاغا بوجود غريق داخل نهر النيل بالقرب من جزيرة بربر، على الفور تم التنسيق مع قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهرى، لانتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة أسوان العمومية.

وقد نجحت الجهود فى انتشال جثة الغريق، وتبين أنها لطفل يدعى عبد القادر عبد الحميد محمود 15 سنة، مقيم أسوان السيل الريفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

جدير بالذكر أن تعود هي حالة الغرق الثانية التي شهدتها محافظة اسوان خلال 24 ساعة الماضية بعد غرق الطفل في مياه نهر النيل بأسوان.

حيث لقي طفل مصرعه غرقًا أمس الخميس، أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بمنطقة الشيخ محمود بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ طفل يدعى محمد. م. م أنفاسه الأخيرة غرقًا، أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بمنطقة الشيخ محمود بمركز إدفو شمال المحافظة، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

ومن جهم أخرى وخلال الأيام الماضية شهدت منطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت غلق 12 محلا لمخالفتهم قواعد واشتراطات الإشغال المؤقت، وذلك بقيادة اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لانضباط الشارع الأسواني، والحد من العشوائية والجريمة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

أسوان غرق مياه النيل المسطحات المائية جثة طفل نهر النيل مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال فى صلاة العيد وفتح المساجد قبلها بـ30 دقيقة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى