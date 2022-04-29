انتشال جثة طفل من مياه النيل بأسوان

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بأسوان، اليوم الجمعة، جثة طفل، من داخل النيل بالقرب من جزيرة بربر بمدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أسوان أول يفيد بتلقيه بلاغا بوجود غريق داخل نهر النيل بالقرب من جزيرة بربر، على الفور تم التنسيق مع قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهرى، لانتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة أسوان العمومية.

وقد نجحت الجهود فى انتشال جثة الغريق، وتبين أنها لطفل يدعى عبد القادر عبد الحميد محمود 15 سنة، مقيم أسوان السيل الريفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

جدير بالذكر أن تعود هي حالة الغرق الثانية التي شهدتها محافظة اسوان خلال 24 ساعة الماضية بعد غرق الطفل في مياه نهر النيل بأسوان.

حيث لقي طفل مصرعه غرقًا أمس الخميس، أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بمنطقة الشيخ محمود بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ طفل يدعى محمد. م. م أنفاسه الأخيرة غرقًا، أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بمنطقة الشيخ محمود بمركز إدفو شمال المحافظة، ويبلغ من العمر 7 سنوات، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

ومن جهم أخرى وخلال الأيام الماضية شهدت منطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت غلق 12 محلا لمخالفتهم قواعد واشتراطات الإشغال المؤقت، وذلك بقيادة اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لانضباط الشارع الأسواني، والحد من العشوائية والجريمة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.