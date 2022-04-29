تعيين الجنرال جيمس هوكنهول قائداً للقيادة الاستراتيجية للمملكة المتحدة

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال السير جيمس هوكنهول قائداً للقيادة الاستراتيجية للمملكة المتحدة.

وذكر بيان للخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني إنه تم تعيين هوكنهول قائداً للقيادة الاستراتيجية للمملكة المتحدة ومساعداً عاماً لمعسكر الجلالة، برتبة جنرال، خلفاً للجنرال السير باتريك ساندرز.

وقال والاس: "بصفته الرئيس الحالي لمخابرات الدفاع، كان للجنرال جيمس تأثير غير عادي على الدفاع، بما في ذلك العمل الحيوي مؤخرًا في دعم الأزمة الأوكرانيا، وأعلم أنه سيشارك بمهاراته وخبراته الهامة في دوره الجديد".