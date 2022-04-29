ماكرون يعتزم الاتصال بزيلينسكي مساء اليوم

يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم، الجمعة 29 أبريل.

جاء ذلك في تصريح للرئيس الفرنسي خلال رحلة له إلى مقاطعة هاوتس – بيرينيه، ونقلت قناة "إل سي آي" التلفزيونية عن ماكرون قوله إن الوضع لا زال يثير القلق، ومن الضروري "تفادي تصعيد الموقف".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الفرنسي لا يستبعد زيارة أوكرانيا، إلا أنها تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الزيارة.

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة البولندية بأن سلطات البلاد قد أرسلت إلى أوكرانيا أكثر من 200 دبابة من طراز "تي-72" وعدة عشرات من مركبات المشاة القتالية.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذا العدد من الدبابات يكفي لتشكيل لوائين، مضيفة أنه لا توجد هناك أي معلومات رسمية حول عدد المعدات العسكرية البولندية المنقولة إلى أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، سابقا، واقع تسليم الدبابات البولندية إلى أوكرانيا، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص. من جانبه رفض رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي، بافل سولوخ، أيضا في حديثه لقناة "بولسات" كشف عدد الدبابات، قائلا: "هذا رقم جدي، لا أود الخوض في التفاصيل". وأضاف: "لن أكشف أي أرقام ملموسة. كانت بولندا ولا تزال وستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الدبابات من طراز "تي-72".

أفادت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق من هذا الشهر بأن وارسو قد أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة أكثر من 1,6 مليار دولار.

ورأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

وقال زيلينسكي في مقطع مصوّر عبر تلجرام إن "هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة".