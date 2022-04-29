«المهن التمثيلية» تتقدم ببلاغ ضد صحفي بمؤسسة قومية لاتهامه طاقم فاتن أمل حربي بأنهم أعداء الإسلام

قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التقديم ببلاغ ضد صحفي بمؤسسة قومية لاتهامه طاقم مسلسل فاتن أمل حربي بأنهم أعداء الإسلام على خلفية الأفكار التي يتم مناقشتها في المسلسل الجديد والخاص بقوانين الأحوال الشخصية وقوانين الحضانة وما بعد الطلاق.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: "سوف نتقدم ببلاغ ضد ذلك الصحفي، فالأمر أصبح خطيرًا، ويعد تحريضًا ضد الفنانين، فهم يجسدون فقط الفئات المختلفة في المجتمع العربي.

وكان هناك أحد المنشورات انتشر وكتب فيه، “هؤلاء أعداء دين الله، كل من شارك في مسلسل فاتن أمل حربي وكفانا طبطبة على أعداء الإسلام أو الطابور الخامس، طاقم المسلسل نيللي كريم:فاتن أمل حربي شريف سلامة: ”سيف الدندراوي" محمد الشرنوبي: “الشيخ يحيى”، وباقي فريق العمل".

وكانت الحلقة 27 من مسلسل "فاتن أمل حربي"، للفنانة نيللي كريم، والمذاع عبر فضائية cbc، شهدت أمس الخميس العديد من الأحداث ومنها رد فعل فاتن "نيللي كريم"، مع سيف "شريف سلامة"، بعد خطفه لابنتيها عند رؤيته في قسم الشرطة.

وقامت فاتن بالاعتداء على سيف، في القسم وأمام الضابط، وقال للضابط إن طليقته تمنعه من رؤية أولاده، وقام بإخبارها أن تسمع كلامه وأنه سيتنازل عن المحضر.

مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، أن الحياة ستستقر وتخلوا من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.



وأكد الفنان خالد سرحان، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات"، الذي تقدمه اليوم الأحد الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن الواقع أسوأ بكثير مما نراه في مسلسل "فاتن أمل حربي".

وأضاف "سرحان"، أن القاضي إنسان مثل أي شخص ولكن العدالة معصومة العينين وتحكم بقوانين وأحيانًا بروح القانون، ولهذا كان دوره في المسلسل به معايشة في المحاكم والقضاة وذهب إلى محكمة الأسرة وحضر جلسات علنية استفاد منها لتقمص دور القاضي والحالات المعروضة.

وتابع: القضاة في محكمة الأسرة "أطيب الناس"؛ لأنهم يروا كل يوم حالات "تقطع القلب" وأحيانًا يكون في يدهم الأمر وأحيانًا أخرى لا، مشيرًا إلى أنه يجسد في مسلسل "المداح" شخصية كوميدية على النقيض تمامًا من دوره في "فاتن أمل حربي".