الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء»: قلب الإنسان يصوم بالانشغال بالله والبعد عن الهواجس

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، عن سؤال يقول : كيف يصوم القلب خلال شهر رمضان المبارك. 

وردت "دار الإفتاء"، على هذا السؤال عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة: يصوم قلب الإنسان، بالانشغال بالله وحده، والبعد عن الهواجس الدنيئة، والبعد عن الخواطر الشهوانية.

وأوضحت "دار الإفتاء " أن صيام القلب من الأمور الهامة لدى المسلم خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن الصيام عن الشهوات والتعلق بالمولى سبحانه وتعالى هي أمور تزيد المسلم إيمانا بالله.

في سياق آخر، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حكم إخراج زكاة الفطر مالًا.

وقال "مركز الأزهر": "الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه، وبعد، فالأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى".

وأوضح "مركز الأزهر"، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه، والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.. والله تعالى أعلم، وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ آمين.

دار الإفتاء قلب الإنسان يصوم الانشغال

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وائل لطفي

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