الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلاف على حيازة كلب.. ضبط المتهم بقتل صديقه في الجيزة

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل صديقه في الطالبية، بسبب الخلاف على حيازة كلب، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تعود البدية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب بالطالبية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، إلى محل الواقعة، وتبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على حيازة كلب.

تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري وكيل المباحث الجنائية، من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة حيازة كلب سلاح أبيض النيابة قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى