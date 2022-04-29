نائب محافظ الإسماعيلية يتابع استعداد الشبكة الوطنية للطوارئ لاستقبال عيد الفطر

تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أمس الخميس، منظومة العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ورفع حالة الاستعداد وجاهزية المركز المحلي والمركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال فترة الأعياد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي الجهات المعنية.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والمرافق، ورفع حالة الاستعداد لفرق الطوارئ للحالة الزائدة.

وأكد "عصام"، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ، وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة الأعياد، والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية، ومجلس الوزراء للوقوف على كافة الأحداث والمستجدات.

مشددا على تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بإعداد وحصر البيانات الخاصة بكميات الأقماح الموردة خلال أيام العيد، وحصر أسماء الموردين وتجار التجميع، وبيانات المساحات المحصودة، وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين والزراعة.

وفي سياق متصل شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، حملة بعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، في إطار استمرار الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الأسواق ومنع زيادة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع للاستخدام وعدم انتهاء تاريخ الصلاحية، وكذلك التأكد من جودة رغيف الخبز وعدم التلاعب في وزنه.

وأسفرت الحملة التي نظمت بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة، عن تحرير ٣٦ محضرا منهم ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار و٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر حيازة سلع تموينية دون وجه حق.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية تمكنت الحملة التموينية من تحرير 3 محاضر خبر ناقص الوزن ومحضري إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و٦ محاضر لعدم إعطاء بون و٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر لعدم وجود سجل، كما تم ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعوم محظور تداوله بالأسواق ونص طن جبن وعسل نحل دون بيانات ومجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

تأتى هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية خاصة في شهر رمضان الكريم، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.