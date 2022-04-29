الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تدعو السلطات السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور

دارفور
دارفور

دعت بريطانيا، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، السلطات السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وكان قد أعرب السفير البريطاني لدى الخرطوم جايلز ليفر، خلال الفترة الماضية، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الصادمة التي تتحدث عن سقوط عشرات الضحايا خلال اشتباكات مدينة كرينك.

وشدد في بيان نشرته السفارة البريطانية عبر «تويتر»:

على أن عودة هذه الأحداث المأساوية في دارفور مرة أخرى أكدت الحاجة الملحة لإحراز تقدم سريع نحو اتفاق يعيد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بدعم شعبي واسع.

ومع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية تجددت المطالب بوضع الإقليم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وجه انتقادات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم، واتهمها بالمشاركة والتواطؤ مع أحداث العنف الدامية التي تشهدها المنطقة وابتزاز ولاة الولايات في ما يتعلق بحفظ الأمن.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام محلية، خلال الفترة الماضية، عن عودة الهدوء إلى ولاية غرب دارفور السودانية، بعد أن عاشت أربعة أيام دامية؛ إثر اشتباكات قبلية راح ضحيتها مئات الأشخاص، فيما دعا الاتحاد الأوروبي لوضع حد للعنف بالولاية وتقديم الجناة إلى العدالة، في حين أطلقت السلطات سراح عدد من معتقلي لجنة إزالة التمكين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال شهود من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور إن الحياة بدأت في العودة التدريجية وفتحت بعض المحال التجارية أبوابها، لكن ما تزال المخاوف قائمة رغم التزام الأطراف بالتهدئة.

وأشار الشهود إلى نشر قوات عسكرية تابعة للجيش السوداني في عدد من الأماكن بالمدينة، لضبط الأمن ومنع تجدد الصراع.

وأوضح المكتب الموحد للأطباء بالسودان في بيان أمس، أن جميع المستشفيات في الجنينة ماتزال مغلقة .

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، أمس، استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف، وطلبت من السلطات تسهيل الوصول الحر والآمن ودون عوائق إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض. وقالت البعثة في بيان صادر عن المتحدث للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن جميع الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام يتحملون مسؤولية مشتركة عن حماية المدنيين.

وشدد ستانو على أن هنالك حاجة ماسة إلى إنشاء وتدريب قوات حفظ أمنية مشتركة من قبل القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا للسلام. وأضاف «ويلزم التعجيل بها».

وعلى صعيد آخر، أفرجت النيابة السودانية، أمس، عن عدد من أعضاء لجنة تفكيك الإخوان المجمدة، وذلك بعد أشهر من التوقيف على ذمة بلاغات جنائية.

وتم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعدد من موظفي لجنة التفكيك المجمدة.

وبحسب مصدر مطلع فإن النيابة أوقفت عملية الإفراج عن، نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة سابقاً محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح إثر بلاغ آخر ضدهما.

واتهم حزب المؤتمر السوداني، في بيان أمس السلطات بـ«المماطلة» في إطلاق سراح معتقلي لجنة إزالة التمكين، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم.

دارفور بريطانيا السودان تسهيل مساعدات إنسانية السلطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021