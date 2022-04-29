الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحولا إلى أشلاء.. مصرع شخصين اصطدم بهما قطار في طوخ

اسعاف
اسعاف

لقي شخصين مصرعهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد أثناء قدوم القطار، في منطقة مزلقان بلتان التابع لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ما تسبب في تحويل جثتيهما لأشلاء، وانتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وجرى تجميع الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بشخصين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بنطاق مزلقان بلتان دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن على الفور لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخصين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بنطاق مزلقان بلتان، ما أسفر عن تحويل جثتيهما لأشلاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شخصين السكة الحديد شرطة طوخ القليوبية الحادث الإسعاف

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وائل لطفي

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