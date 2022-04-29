الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان هياكل دواجن فاسدة بكرداسة

هياكل دواجن فاسدة
هياكل دواجن فاسدة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بكرداسة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية بوردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة بقيام صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بتخزين كميات كبيرة من هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك البشري. 

وتم إجراء التحريات تبين أن هياكل الدواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الثلاجة وعثر بحوزته على 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بكرداسة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مباحث التموين بالجيزة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية أمن الجيزة 5 أطنان هياكل دواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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