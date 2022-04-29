ضبط 5 أطنان هياكل دواجن فاسدة بكرداسة

ضبطت مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بكرداسة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية بوردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة بقيام صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بتخزين كميات كبيرة من هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم إجراء التحريات تبين أن هياكل الدواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الثلاجة وعثر بحوزته على 5 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بكرداسة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.