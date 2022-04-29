ضبط 2,640 طن زيت طعام ومكرونة لحجبها عن الأسواق فى المنوفية

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط 2,640 طن زيت طعام ومكرونة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.