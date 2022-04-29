«حياة كريمة» تنظم حفل إفطار «لمة العيلة» في مركز شباب الصف بالجيزة

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» حفل إفطار «لمة العيلة» داخل مركز شباب الصف بالجيزة بحضور أسر قرى المركز لما يقارب من ٣٥٠ فردا من الأهالي، حيث قام متطوعي المؤسسة بالمحافظة بتنظيم اليوم بالكامل الذي خرج في أبهي صورة على حد تعبير الحضور من الأهالي.

حفل إفطار

كما تم خلال حفل الإفطار استعراض إبراز ما تم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى المركز من إنشاء وتجهيز مدارس ووحدات صحية ومشروعات البنية التحتية من توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي وكابلات الألياف الضوئية الخاصة بتوصيل الانترنت فائق السرعة، وكذلك تم استعراض أهم المشاكل التي تواجه الأهالي والمواطنين لتنظيم العمل على حلها.

حفل إفطار

وتم تكريم المتطوعين على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية خاصة خلال شهر رمضان الكريم على ما بذلوه من جهد في توزيع كراتين المواد الغذائية الخاصة بقافلة وصل الخير، وتمت أيضا بتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تم توزيع ما يقارب الـ٥٠٠٠ كرتونة على المستحقين من أهالي قرى المركز.

حفل إفطار