اندلاع النيران بمنزل إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة شخصين بأسوان

شهدت منطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، ما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة عباس فريد وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والتي نجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين بالمعاينة الأولية أن الحريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق مختلفة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى للوصول إلى أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.