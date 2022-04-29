الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع النيران بمنزل إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة شخصين بأسوان

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

شهدت منطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، ما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة عباس فريد وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والتي نجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين بالمعاينة الأولية أن الحريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق مختلفة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى للوصول إلى أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسوان انفجار المعمل الجنائي سيارات الإطفاء المصابين اندلاع النيران إصابة شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

حرارة مرتفعة وسماء غائمة.. تفاصيل حالة الطقس فى أسبوع العيد

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

أمن الجيزة يضبط صفقة «مخدرات العيد» فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا