الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشباب» تنظم أمسية رمضانية ترفيهية بمشاركة 100 طفل يتيم بسوهاج

الأطفال الأيتام
الأطفال الأيتام

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج أمسية رمضانية شارك فيها ١٠٠ من الأطفال الأيتام من الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، بنادي سوهاج الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضر الأمسية محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الأمسية، تأتي في إطار أنشطة المديرية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف جميع الفئات من الطلائع والشباب، مشيرا إلى أن الأمسية تضمنت إفطار جماعي لجميع المشاركين، ثم كلمة للشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، أعقبها مجموعة من  الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ إبراهيم حسن السوهاجي، ثم بعض العروض الترفيهية والرياضية للأطفال بملاعب نادي سوهاج الرياضي.

كما شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء الخميس، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور والتى أقيمت على ملعب جزيرة الزهور، بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والجماهير.

تضمنت الفعاليات نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي بين فريقي مركز شباب مدينة ناصر، ونجوم "أبو حجي" والتى انتهت بفوز فريق نجوم أبو حجي بركلات الترجيح، وكذلك مباراة استعراضية في كرة القدم النسائية، وعرض للكاراتيه للاعبى مركز شباب الزهور، واختتمت الفعاليات بقيام السيد المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى كرة القدم، والكاراتيه، وحفظة القران الكريم، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وأوضح على مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شملت مشاركة 14 فريق فوق 18 عام، و14 فريق تحت سن 18 عاما في مسابقات كرة القدم الخماسي، و240 لاعبا فى مسابقات الكاراتيه، بالإضافة إلى 60 مشارك في مسابقة القرآن الكريم، موجها الشكر المحافظ على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بسوهاج.

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