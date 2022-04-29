ضبط 1300 طن أسماك رنجة دون الإعلان عن أسعارها بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط 1.300 طن أسماك مدخنة رنجة معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك المدخنة) بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.