الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: تقديم خدمات علاجية لـ4142 مريض إدمان مجانا في «بشاير الخير»

التضامن
التضامن

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات بمنطقة بشاير الخير في الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار الدمج المجتمعي لهم، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» ويتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل «الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق اكتوبر وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد» والمناطق الجاري تطويرها.

كما تم تنظيم دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمنطقة بشاير الخير بهدف إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، وذلك ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتم تكريم الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية او خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي بالمناطق المطورة ضمن خدمات ما بعد العلاج، لافته إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة  والبرامج التوعوية  في الكثير من المناطق المطورة ومنها منطقة بشاير الخير بمحافظة الاسكندرية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المنطقة، خاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع  الأسر  وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وتم تنفيذ ما يقرب من 38 ألف زيارة منزلية للأسر بمنطقة بشاير الخير والمناطق المجاورة حيث يتم زيارة الاسرة أكثر من مرة ،لتوعيتهم  بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كما أن عيادة الصندوق بمنطقة بشاير الخير  قدمت الخدمات العلاجية لما يقرب من 4142 مريض إدمان «جديد ومتابعة» من أبناء المنطقة وأبناء المناطق المجاورة مجانا وفي سرية تامة.

وزيرة التضامن تقديم الخدمات العلاجية ل 4142 مريض إدمان القباج تنفيذ 38 ألف زيارة منزلية لتوعية العلاجية الخدمات المجاورة الاكتشاف المبكر للتعاطي الحرص على استمرار تقديم خدمات ما بعد العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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