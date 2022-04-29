الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم فى مصر.. درجة الحرارة بمحافظات الجمهورية

الطقس
الطقس

كشفت صور الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة أحوال الطقس عن ارتفاع في درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة، خلال الساعات المقبلة، ذروتها، والتي تسجل 43 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد 42 درجة، والقاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 33

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة مناشدة المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والحرص على الوقوف والمشي في الظل مع استخدام المظلات أو القبعات إن وجدت كما نبهت على أن الأجواء اليوم ستكون بها رياح محملة بالأتربة والرمال المثارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية  لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون أيضا مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء.

وإليكم  حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة

 العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية

 العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة

وادي النطرون

العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة

طنطا

 العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة

شبين الكوم

 العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

دمنهور

 العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

بلطيم

 العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

مطروح

 العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة

السلوم

 العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

سيوة

 العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

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بورسعيد

 العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

دمياط

 العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

الزقازيق

 العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

المنصورة

 العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

الإسماعيلية

 العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

السويس

 العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

العريش

 العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة

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الطقس حالة الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القاهرة الكبرى الأجواء اليوم

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وائل لطفي

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