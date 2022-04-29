الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن الشرقية» تنتهى من توزيع ملابس العيد على الأطفال

الملابس
الملابس

أشار عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وذوي الهمم تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى قيام إحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون مع المديرية، بتوفير 122 قطعة ملابس جديدة "كسوة العيد" تم توزيعها على 23 بنتا و38 ولدا من أبناء مؤسسة تربية البنات والبنين بالزقازيق، وذلك بمعدل قطعتين لكل منهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وابتهاجًا بحلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

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