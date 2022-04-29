«مستقبل وطن» ينظم احتفالية ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن ببنى سويف

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، مساء أمس الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين في مسابقة الحزب.

جانب من الإحتفالية

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والنائب حسام العمدة، أمين المحافظة.

جانب من الإحتفالية

كما حضر الاحتفالية النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، واللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين تنظيم محافظة الجيزة، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ونواب محافظتي المنيا والفيوم وبني سويف بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات وأعضاء الحزب.

جانب من الإحتفالية

وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي نظمها الحزب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم إهداؤهم جوائز عينية ونقدية تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

وشملت الاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة الكبرى لعام 1443 هجرية 2022 ميلادية، القرآن كاملا وكذلك الأوائل من حفظة ثلاثة أرباع القرآن والعشرة الأوائل من حفظة نصف القرآن والعشرة الأوائل من حفظة ربع القرآن.

جانب من الإحتفالية

وقال النائب عبد الوهاب خليل، إن الحزب يعمل على تشجيع الطلاب في كل المجالات المختلفة من أجل المساهمة في وجود جيل أكثر وعيا وتفوقا من أجل مستقبل أفضل لمصر.

جانب من الإحتفالية

وشدد خليل على أن التعليم يلعب دورًا هامًا في ارتقاء الأمم وجعلها متقدمة على غيرها لأنَّ الأمة المتعلمة هي أمة تقيم العدل وترفض الجهل، مؤكدا أن اقتصار تطوير التعليم على المدرسة فقط أمر خاطئ ويجب على الجميع المساهمة في وجود أجيال واعية وأكثر إدراكا، وهو ما يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال إطلاقه المسابقات المختلفة من أجل دعم العملية التعليمية.